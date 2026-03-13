Croire au XXIe siècle

Comment croire aujourd'hui dans un monde sécularisé, traversé par les crises et les bouleversements technologiques ? Pour répondre à cette question, le Père François Euvé propose une présentation complète de la foi chrétienne (la Trinité, la divinité du Christ, la résurrection, etc.) en dialogue constant avec les grandes interrogations de notre époque (développement de l'intelligence artificielle, remise en question de l'identité humaine, crise climatique, rapports entre la foi et la politique, etc.). Chaque chapitre examine un point du Credo de façon claire et approfondie, en veillant à tenir à distance aussi bien le repli identitaire que le relativisme. Ce livre constitue ainsi une ressource précieuse aussi bien pour ceux qui sont en quête de sens et s'interrogent sur la pertinence de la foi chrétienne que pour les chrétiens qui souhaitent affermir leur foi dans un monde en mutation.