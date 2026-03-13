Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Croire au XXIe siècle

François Euvé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment croire aujourd'hui dans un monde sécularisé, traversé par les crises et les bouleversements technologiques ? Pour répondre à cette question, le Père François Euvé propose une présentation complète de la foi chrétienne (la Trinité, la divinité du Christ, la résurrection, etc.) en dialogue constant avec les grandes interrogations de notre époque (développement de l'intelligence artificielle, remise en question de l'identité humaine, crise climatique, rapports entre la foi et la politique, etc.). Chaque chapitre examine un point du Credo de façon claire et approfondie, en veillant à tenir à distance aussi bien le repli identitaire que le relativisme. Ce livre constitue ainsi une ressource précieuse aussi bien pour ceux qui sont en quête de sens et s'interrogent sur la pertinence de la foi chrétienne que pour les chrétiens qui souhaitent affermir leur foi dans un monde en mutation.

Par François Euvé
Chez Mame

|

Auteur

François Euvé

Editeur

Mame

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Croire au XXIe siècle par François Euvé

Commenter ce livre

 

Croire au XXIe siècle

François Euvé

Paru le 13/03/2026

288 pages

Mame

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782728933518
9782728933518
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.