You don't know me

Imran Mahmood

Il n'a pas de nom. Il pourrait être n'importe qui. Accusé de meurtre, il risque la prison à vie. Son avocat veut plaider la stratégie habituelle, mais lui sait que ce n'est pas assez. Il veut qu'on entende sa vérité. Sa voix. Alors il parle. Pendant plusieurs jours, il raconte son histoire au jury. Il parle d'un système qui ne comprend pas les hommes comme lui. Il parle de ce qu'on est prêt à faire par amour. Il parle de cette ligne floue entre coupable et innocent, entre héros et criminel. Un jeune vendeur de voitures, intelligent et sans passé criminel, il menait une vie modeste mais honnête, qui a pris un tournant lorsqu'il est tombé amoureux de Kira. Leur relation était sincère, et il rêvait d'un avenir stable avec elle. Mais tout a basculé lorsque Kira a disparu sans explication, sans laisser de trace. Et avec elle, son monde s'est effondré. Quand il a découvert qu'elle était forcée de se prostituer, retenue prisonnière par un homme dangereux, il a refusé de rester spectateur. Alors il a fait un choix : il s'est embarqué dans une quête qui le dépassait. Il a menti, il a trahi, il a pris des risques insensés. Et il a demandé l'aide de Curt, un criminel charismatique mais cruel. Chaque pas qu'il a fait pour sauver Kira l'a entraîné un peu plus dans une descente aux enfers. "Un roman magistral, porté par des personnages remarquables". - Guardian

Par Imran Mahmood
Chez Méra Editions

|

Auteur

Imran Mahmood

Editeur

Méra Editions

Genre

Thrillers

You don't know me

Imran Mahmood

Paru le 13/03/2026

360 pages

Méra Editions

19,99 €

9782487149359
