Buen Camino

Frédéric Leterreux

Marie-Christine est aide-soignante dans un Ehpad de Caen. Entre un mari qui fait sa valise du jour au lendemain pour une femme plus jeune et qui ne lui laisse rien, à part des dettes, une adolescente de quinze ans à gérer, ainsi que les pensionnaires de la maison de retraite dont la mémoire est défaillante, Marie-Christine est à bout. Elle se demande même si elle ne va pas finir par dormir dans sa voiture, qui roule par miracle. Cependant, après un week-end avec une amie peu encline à la vie contemplative, une idée germe en elle : se lancer sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pas pour le côté spirituel, mais pour échapper à son quotidien accablant et retrouver un sens à sa vie...

Par Frédéric Leterreux
Chez Hello Editions

|

Auteur

Frédéric Leterreux

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans policiers

Buen Camino

Frédéric Leterreux

Paru le 13/03/2026

178 pages

Hello Editions

19,90 €

9782386279287
