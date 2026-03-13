Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Les Disparus du Vivodrome

Claire Adélaïde Montiel, Montiel claire Adélaïde

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sur les rives de la Dogne, bravant l'interdiction de sa mère, Justine et son ami Guillaume assistent à l'inauguration du mystérieux Vivodrôme. Ils y rencontrent Sam, un adolescent énigmatique, et pressentent vite les dangers cachés derrière la façade séduisante de cette salle de spectacle d'un genre nouveau. Aidés du policier Fabrice Desmoulins, de sa chienne Zazie et de membres de l'association "Les Antillais de Citerre" , ils mènent une enquête périlleuse pour déjouer un trafic menaçant les jeunes. Sur fond de carnaval et de réjouissances populaires, la mort rôde...

Par Claire Adélaïde Montiel, Montiel claire Adélaïde
Chez Hello Editions

|

Auteur

Claire Adélaïde Montiel, Montiel claire Adélaïde

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Disparus du Vivodrome par Claire Adélaïde Montiel, Montiel claire Adélaïde

Commenter ce livre

 

Les Disparus du Vivodrome

Claire Adélaïde Montiel, Montiel claire Adélaïde

Paru le 13/03/2026

142 pages

Hello Editions

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386278327
9782386278327
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.