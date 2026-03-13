Les Disparus du Vivodrome

Sur les rives de la Dogne, bravant l'interdiction de sa mère, Justine et son ami Guillaume assistent à l'inauguration du mystérieux Vivodrôme. Ils y rencontrent Sam, un adolescent énigmatique, et pressentent vite les dangers cachés derrière la façade séduisante de cette salle de spectacle d'un genre nouveau. Aidés du policier Fabrice Desmoulins, de sa chienne Zazie et de membres de l'association "Les Antillais de Citerre" , ils mènent une enquête périlleuse pour déjouer un trafic menaçant les jeunes. Sur fond de carnaval et de réjouissances populaires, la mort rôde...