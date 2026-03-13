Les sentinelles de Jérusalem

1177, les Etats latins d'Orient se préparent à la guerre contre Saladin, le sultan d'Egypte. Denys est un mystérieux mendiant à la tête d'une confrérie secrète, dont le fief réside dans la forteresse de Bessan, cité située au sud du lac de Tibériade. Mystique, de nombreuses rumeurs circulent à son sujet le décrivant comme un fou ou un saint, qui aurait de surcroît traversé les siècles. Selon lui, la Chrétienté court un grave danger. Mais alors qu'il envoie ses compagnons dans tout le Moyen Orient pour oeuvrer auprès des grandes cours et les mettre en garde, ces derniers ne sont pas davantage informés. Quelle est cette menace ? La guerre contre les mahométans qui fait craindre pour l'avenir du Royaume de Jérusalem ? Ou un péril plus grand encore ? Car de redoutables assassins sont lancés à la poursuite de Denys et de ses compagnons, et ils pourraient bien triompher !