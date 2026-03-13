Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Les sentinelles de Jérusalem

Jacques Charbel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1177, les Etats latins d'Orient se préparent à la guerre contre Saladin, le sultan d'Egypte. Denys est un mystérieux mendiant à la tête d'une confrérie secrète, dont le fief réside dans la forteresse de Bessan, cité située au sud du lac de Tibériade. Mystique, de nombreuses rumeurs circulent à son sujet le décrivant comme un fou ou un saint, qui aurait de surcroît traversé les siècles. Selon lui, la Chrétienté court un grave danger. Mais alors qu'il envoie ses compagnons dans tout le Moyen Orient pour oeuvrer auprès des grandes cours et les mettre en garde, ces derniers ne sont pas davantage informés. Quelle est cette menace ? La guerre contre les mahométans qui fait craindre pour l'avenir du Royaume de Jérusalem ? Ou un péril plus grand encore ? Car de redoutables assassins sont lancés à la poursuite de Denys et de ses compagnons, et ils pourraient bien triompher !

Par Jacques Charbel
Chez Editions du Triomphe

|

Auteur

Jacques Charbel

Editeur

Editions du Triomphe

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les sentinelles de Jérusalem par Jacques Charbel

Commenter ce livre

 

Les sentinelles de Jérusalem

Jacques Charbel

Paru le 13/03/2026

400 pages

Editions du Triomphe

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383861607
9782383861607
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.