Mon Papa militaire

Mon papa est militaire et il me manque énormément lorsqu'il part en mission. Bien sûr, j'aime beaucoup jouer avec ma maman et passer du temps avec elle, rien que toutes les deux. Ensemble, nous lisons les mots doux que papa nous a écrits. Il y en a un pour chaque soir. Mais souvent je suis triste ou en colère, le temps passe si lentement ! Alors, quand papa revient enfin, quelle joie de le retrouver ! Un album très tendre sur les émotions vécues par les enfants de militaires absents plusieurs semaines voire mois, qui propose un outil pour appréhender le temps qui passe. Un album écrit par deux professionnelles de la petite enfance exerçant dans une crèche gérée par l'IGESA (l'institution de gestion sociale des armées).