Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Animaux

Lise Herzog

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec Tout dessiner en 10 minutes - Animaux, découvre une méthode ultra accessible pour progresser pas à pas : Une promesse forte : tout dessiner en seulement 10 minutes grâce à une méthode en pas à pas super facile à suivre - 75 pas à pas en couleur pour apprendre à dessiner toute sorte d'animaux : Paresseux, Carpe Koi, Baleine, Vache, etc. - Un mini format pratique à glisser dans son sac, avec un crayon inclus pour s'entraîner directement dans le livre Les dessins sont réalisés par Lise Herzog, l'experte des méthodes de dessin, qui t'accompagne étape par étape pour réussir tes animaux, même si tu débutes. Le livre idéal pour tous les amoureux des animaux qui veulent se lancer dans le dessin, progresser rapidement et s'amuser partout, à tout moment.

Par Lise Herzog
Chez Editions 365

|

Auteur

Lise Herzog

Editeur

Editions 365

Genre

Peinture et dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Animaux par Lise Herzog

Commenter ce livre

 

Animaux

Lise Herzog

Paru le 13/03/2026

308 pages

Editions 365

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383828174
9782383828174
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.