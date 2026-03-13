Avec Tout dessiner en 10 minutes - Animaux, découvre une méthode ultra accessible pour progresser pas à pas : Une promesse forte : tout dessiner en seulement 10 minutes grâce à une méthode en pas à pas super facile à suivre - 75 pas à pas en couleur pour apprendre à dessiner toute sorte d'animaux : Paresseux, Carpe Koi, Baleine, Vache, etc. - Un mini format pratique à glisser dans son sac, avec un crayon inclus pour s'entraîner directement dans le livre Les dessins sont réalisés par Lise Herzog, l'experte des méthodes de dessin, qui t'accompagne étape par étape pour réussir tes animaux, même si tu débutes. Le livre idéal pour tous les amoureux des animaux qui veulent se lancer dans le dessin, progresser rapidement et s'amuser partout, à tout moment.