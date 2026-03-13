Konosuba : Sois Béni Monde Merveilleux ! Tome 19

Le royaume d'Elroad a mystérieusement coupé le soutien financier qu'il apportait à son voisin. Kazuma et Iris partent à la rencontre du prince Lévy afin de lui demander de revenir sur sa décision. Pour mener leurs négociations, ils passent par des moyens plus étranges les uns que les autres, tels que des combats et des paris. Kazuma et la princesse finissent par écraser le prince Lévy et récupèrent le soutien financier qui leur avait été coupé, mais loin de s'en satisfaire, ils tentent d'obtenir des fonds supplémentaires pour mener une offensive contre l'armée du Roi Démon...