Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Aux franges du silence

Marcel Bénabou

Marcel Bénabou, compagnon de jeu de Georges Perec, de Jacques Roubaud et d'Italo Calvino, est un acteur majeur des expérimentations littéraires de l'Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo) qui puise dans la contrainte une absolue liberté de création. Aux franges du silence est dans le droit fil des productions oulipiennes. Marcel Bénabou se replonge dans l'oeuvre du Président-Fondateur du groupe, François Le Lionnais (FLL), et dans les audacieuses propositions poétiques que sont certaines de ses " tentatives à la limite " : poèmes de peu de mots, poème d'un seul mot, poème d'une seule lettre, poème de zéro mot. Confronté à ces exercices de réduction drastique dictés par le démon de la contraction, Marcel Bénabou déploie le potentiel infini de l'interprétation. Aux franges du silence fait de la lecture et du commentaire un exercice critique autant que créatif et ludique. Nous offrant une histoire littéraire cartographiée depuis ses limites, cette " glose " nous invite à un passionnant voyage, aussi farfelu qu'érudit. Fourmillant d'anecdotes piquantes, alliant la puissance de la théorie à l'allégresse du récit, elle est un bijou d'inventivité et d'impertinence joueuse.

Par Marcel Bénabou
Chez Seuil

Auteur

Marcel Bénabou

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Marcel Proust

Retrouver tous les articles sur Aux franges du silence par Marcel Bénabou

Aux franges du silence

Marcel Bénabou

Paru le 13/03/2026

576 pages

Seuil

27,00 €

9782020966894
© Notice établie par ORB
