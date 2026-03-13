Marcel Bénabou, compagnon de jeu de Georges Perec, de Jacques Roubaud et d'Italo Calvino, est un acteur majeur des expérimentations littéraires de l'Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo) qui puise dans la contrainte une absolue liberté de création. Aux franges du silence est dans le droit fil des productions oulipiennes. Marcel Bénabou se replonge dans l'oeuvre du Président-Fondateur du groupe, François Le Lionnais (FLL), et dans les audacieuses propositions poétiques que sont certaines de ses " tentatives à la limite " : poèmes de peu de mots, poème d'un seul mot, poème d'une seule lettre, poème de zéro mot. Confronté à ces exercices de réduction drastique dictés par le démon de la contraction, Marcel Bénabou déploie le potentiel infini de l'interprétation. Aux franges du silence fait de la lecture et du commentaire un exercice critique autant que créatif et ludique. Nous offrant une histoire littéraire cartographiée depuis ses limites, cette " glose " nous invite à un passionnant voyage, aussi farfelu qu'érudit. Fourmillant d'anecdotes piquantes, alliant la puissance de la théorie à l'allégresse du récit, elle est un bijou d'inventivité et d'impertinence joueuse.