Une réinvention de la légende de la fée Mélusine à la croisée de la fable féministe, de la dystopie et du conte futuriste. Dans un monde tout juste en avance sur le nôtre réapparaît mélusine, la fée serpent. Elle ressurgit au coin d'une rue, dans une ville aseptisée où les images savamment orchestrées cachent le dessèchement réel des paysages. C'est un monde post-démocratique et multi-pollué, où se multiplient les Décharges Solides à Ciel Ouvert (DSCO), les Zones Touristiques Augmentées (ZTA), les forêts dans lesquelles ne subsistent que des tiques, des escargots géants et quelques moineaux communs. Mélusine revient lutter. Elle propose de nouvelles pratiques, imagine de nouvelles rives habitables. "Aussi drôle que poétique". Chloé Delaume "A la fois dystopie écologique et conte futuriste, ce premier roman revisite avec humour la légende de Mélusine". Télérama Laure Gauthier est l'autrice d'essais et de plusieurs livres de poésie, dont kaspar de pierre (2017) et les corps caverneux (2022). mélusine reloaded est son premier roman. Prix du Premier roman français 2024