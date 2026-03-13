Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Mélusine reloaded

Laure Gauthier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une réinvention de la légende de la fée Mélusine à la croisée de la fable féministe, de la dystopie et du conte futuriste. Dans un monde tout juste en avance sur le nôtre réapparaît mélusine, la fée serpent. Elle ressurgit au coin d'une rue, dans une ville aseptisée où les images savamment orchestrées cachent le dessèchement réel des paysages. C'est un monde post-démocratique et multi-pollué, où se multiplient les Décharges Solides à Ciel Ouvert (DSCO), les Zones Touristiques Augmentées (ZTA), les forêts dans lesquelles ne subsistent que des tiques, des escargots géants et quelques moineaux communs. Mélusine revient lutter. Elle propose de nouvelles pratiques, imagine de nouvelles rives habitables. "Aussi drôle que poétique". Chloé Delaume "A la fois dystopie écologique et conte futuriste, ce premier roman revisite avec humour la légende de Mélusine". Télérama Laure Gauthier est l'autrice d'essais et de plusieurs livres de poésie, dont kaspar de pierre (2017) et les corps caverneux (2022). mélusine reloaded est son premier roman. Prix du Premier roman français 2024

Par Laure Gauthier
Chez Points

|

Auteur

Laure Gauthier

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mélusine reloaded par Laure Gauthier

Commenter ce livre

 

Mélusine reloaded

Laure Gauthier

Paru le 13/03/2026

128 pages

Points

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041426850
9791041426850
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.