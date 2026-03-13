Algues & plantes du bord de mer

De nombreuses algues et plantes abondent le long de nos côtes et sur l'estran. Quelles sont-elles ? Quelles sont leurs particularités ? Cinquante espèces sont identifiées grâce à un portrait précis et des informations essentielles habitat et répartition géographique, abondance, description, reproduction et floraison. En introduction, une présentation de la morphologie des algues et des plantes du littoral, et de leur adaptation aux milieux maritimes, ainsi que des conseils pour une bonne observation. Un guide pour apprendre à regarder la nature et découvrir la biodiversité marine.