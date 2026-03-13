Forte de son expérience de coach, Julie Mira part du constat que trop souvent encore les femmes sont réticentes, voire complexées à l'idée de s'aventurer sur l'eau. Et une fois à bord, elles ne parviennent pas à prendre leur place ni à s'imposer. Il est plus que temps de lutter contre les idées reçues : non ce sport n'est pas la chasse gardée des hommes, non il ne faut pas que des gros bras pour manoeuvrer un bateau. Son mantra : lancez-vous et faites-vous confiance. Ponctué de nombreux conseils à appliquer sans modération, ce guide de voile au féminin propose de vous accompagner dans votre pratique de la navigation, depuis la préparation utile avant d'embarquer, jusqu'au b. a. -ba pour bien vivre à bord, en passant par les astuces pour réussir vos manoeuvres au port et au large, décupler votre puissance physique dans l'effort, et améliorer votre technique.
Par
Julie Mira, Léonie Koelsch, Lorenzo Timon Chez
Vagnon
Commenter ce livre