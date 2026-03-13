Forte de son expérience de coach, Julie Mira part du constat que trop souvent encore les femmes sont réticentes, voire complexées à l'idée de s'aventurer sur l'eau. Et une fois à bord, elles ne parviennent pas à prendre leur place ni à s'imposer. Il est plus que temps de lutter contre les idées reçues : non ce sport n'est pas la chasse gardée des hommes, non il ne faut pas que des gros bras pour manoeuvrer un bateau. Son mantra : lancez-vous et faites-vous confiance. Ponctué de nombreux conseils à appliquer sans modération, ce guide de voile au féminin propose de vous accompagner dans votre pratique de la navigation, depuis la préparation utile avant d'embarquer, jusqu'au b. a. -ba pour bien vivre à bord, en passant par les astuces pour réussir vos manoeuvres au port et au large, décupler votre puissance physique dans l'effort, et améliorer votre technique.