Oeil pour oeil

Joshua Williamson, Andrea Milana

La première altercation de l'équipe nouvellement formée des G. I. Joe face aux troupes de Cobra Commander a été lourde de conséquences, et a prouvé à l'équipe menée par Duke qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre pour travailler efficacement ensemble. Peu habituée à jouer dans le rang des héros, la Baronne demande une permission pour faire le point, et s'envole direction Paris. Ce qu'elle ignore, c'est que Cover Girl a été réquisitionnée pour lui filer le train... Et la vengeance ne connaissant pas de frontières, Major Bludd est lui aussi sur la piste de La Baronne, résolu à lui faire payer au centuple les sévices qu'elle lui a infligés.

Par Joshua Williamson, Andrea Milana
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Joshua Williamson, Andrea Milana

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics divers

Oeil pour oeil

Joshua Williamson, Andrea Milana

Paru le 13/03/2026

160 pages

Urban Comics Editions

20,50 €

9791026855385
