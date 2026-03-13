Une année sur le Bassin d'Arcachon

Ce calendrier perpétuel mêle harmonieusement aquarelles originales et contenus historiques sur le Bassin d'Arcachon et le Pays de Buch. Il aborde une grande variété de thèmes - histoire locale, patrimoine et art - en évoquant toutes les communes du Bassin. Traversant les époques, de l'Antiquité à nos jours, il propose chaque jour une anecdote illustrée par une aquarelle. Soigneusement documenté, l'ouvrage combine rigueur et plaisir de lecture. Une création inédite, à la croisée de l'art et de l'histoire locale. Ce bel ouvrage invite à explorer chaque jour la richesse du Bassin d'Arcachon sous une forme totalement unique. Ni dictionnaire, ni almanach, ni simple carnet de voyage, ni livre de peintures, ce calendrier perpétuel illustré n'a aucun équivalent - ni sur le Bassin, ni ailleurs en France. Un projet d'une envergure inédite, mêlant rigueur documentaire et poésie visuelle, pour redécouvrir un territoire comme jamais auparavant.