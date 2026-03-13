Inscription
Scarlet et l'éternité

Mamoru Hosoda, Hosoda Mamoru

ActuaLitté
La princesse Scarlet, dont le père a été assassiné et qui n'a pas réussi à se venger, se réveille au "? Pays des Morts ? " . Dans ce monde rempli de folie, elle doit se venger de son ennemi juré. Si elle n'atteint pas le "? lieu sans fin ? " , elle deviendra le "? néant ? " et son existence disparaîtra. ? Une aventure au-delà de l'imagination. Un combat sans fin. Une rencontre fatidique qui transcende le temps et l'espace. ? Scarlet parviendra-t-elle à trouver un chemin dans la vie au terme de ce voyage sans fin ?

Mamoru Hosoda, Hosoda Mamoru
Vega-Dupuis

|

Auteur

Mamoru Hosoda, Hosoda Mamoru

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Light novel

Scarlet et l'éternité

Mamoru Hosoda, Hosoda Mamoru

Paru le 13/03/2026

240 pages

Vega-Dupuis

14,50 €

9782808703055
