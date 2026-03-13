Foggy Foot Tome 4

A Stockholm, Wako, une étudiante d'origine japonaise qui a perdu tous ses souvenirs du passé, enquête aux côtés de son partenaire Adam, un beau jeune homme blond aux yeux bleus, sur toute une série d'incidents liés aux êtres féériques, qui dans ce monde vivent tout près des humains. Tandis que le passé oublié de Wako commence à resurgir par flashs et alors qu'ils frôlent du bout des doigts la vérité, Adam et elle sont assaillis par la tristesse et la terreur. Dans le dernier tome de cette série, la vérité se dévoile !