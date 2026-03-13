Inscription
#Manga

Foggy Foot Tome 4

Ichi Sayo, Sayo Ichi

ActuaLitté
A Stockholm, Wako, une étudiante d'origine japonaise qui a perdu tous ses souvenirs du passé, enquête aux côtés de son partenaire Adam, un beau jeune homme blond aux yeux bleus, sur toute une série d'incidents liés aux êtres féériques, qui dans ce monde vivent tout près des humains. Tandis que le passé oublié de Wako commence à resurgir par flashs et alors qu'ils frôlent du bout des doigts la vérité, Adam et elle sont assaillis par la tristesse et la terreur. Dans le dernier tome de cette série, la vérité se dévoile !

Par Ichi Sayo, Sayo Ichi
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Ichi Sayo, Sayo Ichi

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Shojo/fille

Foggy Foot Tome 4

Ichi Sayo, Sayo Ichi

Paru le 13/03/2026

226 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

ActuaLitté
9782808700641
© Notice établie par ORB
