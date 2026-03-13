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#Roman francophone

Allah n'est pas obligé

Zaven Najjar, Karine Winczura, Ahmadou Kourouma

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Birahima a dix ans, un insolent qui parle vite, jure beaucoup et s'accroche à ses dictionnaires comme à une arme. De Togobala à Monrovia, il traverse la Côte d'ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Après la mort de sa mère, il prend la route avec Yacouba, " féticheur " et " multiplicateur de billets ". Très vite, la guerre l'avale : chefs de guerre, rites, pillages, drogues, enfants-soldats et, au milieu du chaos, une lucidité ravageuse." Allah n'est pas obligé ", répète-t-il, pour tenir debout. A sa parution, le roman Allah n'est pas obligé, aux Editions du Seuil a été un choc. Parce que Kourouma choisissait un enfant-soldat comme narrateur, et lui donnait une langue explosive, déroutante, capable de passer de l'innocence à l'horreur sans prévenir, de la farce à la tragédie. La réception a été à la mesure du coup porté : le roman a marqué durablement, couronné de prix prestigieux (Renaudot, Goncourt des lycéens, Amerigo-Vespucci), s'imposant depuis comme un classique de la littérature contemporaine. Avec cette adaptation en bande dessinée, Zaven Najjar, le réalisateur du long-métrage animé, prolonge son film tout en revenant à la langue d'Ahmadou Kourouma. Une plongée dans la guerre à hauteur d'enfant, drôle, terrible, nécessaire.

Par Zaven Najjar, Karine Winczura, Ahmadou Kourouma
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Zaven Najjar, Karine Winczura, Ahmadou Kourouma

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Réalistes, contemporains

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Allah n'est pas obligé

Zaven Najjar, Karine Winczura, Ahmadou Kourouma

Paru le 13/03/2026

224 pages

Editions Dupuis

21,95 €

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