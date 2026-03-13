Birahima est un garçon insolent et attachant de 8 ans vivant à Togobala, en Guinée. A la mort de sa mère malade, il doit rejoindre sa tutrice, tante Mahan, qui prendra soin de lui. Mais Mahan vit au Liberia, où une violente guerre civile fait rage. Yacouba, un grand marabout et businessman charismatique doit le guider jusqu'à Mahan, mais les voyageurs sont attaqués dès qu'ils franchissent la frontière. Pour sauver sa vie, Birahima n'a pas d'autre choix que de devenir un petit soldat. Avec sa voix forte et pleine d'ironie, Birahima raconte comment il va combattre pour les différentes milices et les mécanismes qui entretiennent ce type de conflits. Allah n'est pas obligé ou la voix unique et inoubliable de Birahima, enfant ballotté dans la folie de la guerre. Du roman d'Ahmadou Kourouma, Zaven Najjar tire un percutant film d'animation ainsi qu'une BD explorant le destin de Birahima, jeune garçon insolent et attachant devenu enfant-soldat.