Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Vivre, croire et entreprendre

Mame

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'occasion du centenaire des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ce livre regroupe les témoignages d'une quarantaine de dirigeants sur le chemin de conversion que la foi leur a fait parcourir. La conversion de leur coeur, en premier lieu, mais aussi la conversion des organisations qu'ils dirigeaient pour ajuster la gouvernance, les structures et l'outil de travail à la fraternité évangélique et, plus largement encore, la conversion de la société dans son ensemble, dans une dynamique écologique et sociale. Cet ouvrage apporte l'illustration qu'il est possible d'aligner sa foi chrétienne à une économie du bien commun dans une grande variété de situations. Il inspirera donc de nombreuses personnes en situation de responsabilité pour créer du neuf dans le monde du travail !

Par Mame
Chez Mame

|

Auteur

Mame

Editeur

Mame

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vivre, croire et entreprendre par Mame

Commenter ce livre

 

Vivre, croire et entreprendre

Mame

Paru le 13/03/2026

272 pages

Mame

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782728939046
9782728939046
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.