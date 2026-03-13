Vivre, croire et entreprendre

A l'occasion du centenaire des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ce livre regroupe les témoignages d'une quarantaine de dirigeants sur le chemin de conversion que la foi leur a fait parcourir. La conversion de leur coeur, en premier lieu, mais aussi la conversion des organisations qu'ils dirigeaient pour ajuster la gouvernance, les structures et l'outil de travail à la fraternité évangélique et, plus largement encore, la conversion de la société dans son ensemble, dans une dynamique écologique et sociale. Cet ouvrage apporte l'illustration qu'il est possible d'aligner sa foi chrétienne à une économie du bien commun dans une grande variété de situations. Il inspirera donc de nombreuses personnes en situation de responsabilité pour créer du neuf dans le monde du travail !