I Cannot Reach You Tome 9

"Profiter de cette dernière année en m'amusant ne dépend que de moi ! " A la fin des vacances de printemps, Kakeru et Yamato participent à un pique-nique avec les membres de la classe 6 de 2e année. Et c'est en entendant les projets d'avenir de ses camarades que Kakeru se rend compte qu'il ignore tout des projets de Yamato. Mais très vite, la nouvelle année commence et le petit couple, fraîchement entré en troisième année, va devoir affronter de nouveaux obstacles ! Dans ce neuvième tome, les sentiments bourgeonnants fleurissent et se frayent un chemin jusqu'à votre coeur !