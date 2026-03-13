Inscription
#Essais

Orgues des Ardennes

Patrice Thomas, Jean Bernard, Sébastien Vial

Des abbayes baroques aux reconstructions du XX ? siècle, Orgues des Ardennes invite à un voyage à travers quatre siècles de création musicale et artistique. Du chef-d'oeuvre de Moucherel à Mouzon au grand orgue de Koenig à la basilique de Mézières, l'ouvrage explore 27 instruments remarquables parmi les 80 recensés dans le département des Ardennes. Il invite à partir à leur découverte à travers quatre circuits : Charleville et environs, Mouzon-Sedan, le Pays Rethélois, et enfin la Vallée de la Meuse et la Thiérache. On y découvre la richesse des quatre grandes thématiques qui structurent ce patrimoine : les orgues de concert, véritables acteurs de la vie musicale ; les buffets d'orgue, chefs-d'oeuvre d'ébénisterie et de sculpture ; la dynastie Renault, emblème de la facture ardennaise ; et les monuments historiques, témoins protégés d'un savoir-faire séculaire. Richement illustré, nourri d'archives et de photographies inédites, ce parcours du patrimoine révèle un univers où se mêlent art, foi et technique. A voir, à lire et à écouter grâce aux QR codes donnant accès aux captations musicales.

Patrice Thomas, Jean Bernard, Sébastien Vial
Lieux Dits

|

Auteur

Patrice Thomas, Jean Bernard, Sébastien Vial

Editeur

Lieux Dits

Genre

Instruments de musique

Orgues des Ardennes

Patrice Thomas, Jean Bernard, Sébastien Vial

Paru le 13/03/2026

96 pages

Lieux Dits

9,00 €

9782493522375
