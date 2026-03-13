Inscription
#Manga

A Warrior Exiled by the Hero and His Lover Tome 3

Yoshiki Kanata, Lemon Tokugawa

ActuaLitté
Ils se voient accorder le titre de Héros !! Thor et Kaede ont brillamment accompli la mission du roi Armand de vaincre les Death Ants, responsables de l'anéantissement de son armée. En guise de récompense, ils reçoivent, entre autres, une maison où ils s'établissent. A la suite de la rencontre du comte Roanne, Thor assiste aux enchères secrètes à la capitale royale. L'objet phare de la vente est une fée, et Thor est le seul à percevoir une voix implorant de l'aide ! Leur nouveau compagnon de voyage est... une fée ? ! Thor apprend finalement la magie ? !

Par Yoshiki Kanata, Lemon Tokugawa
Chez Meian Editions

|

Auteur

Yoshiki Kanata, Lemon Tokugawa

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

A Warrior Exiled by the Hero and His Lover Tome 3

Yoshiki Kanata, Lemon Tokugawa

Paru le 13/03/2026

178 pages

Meian Editions

7,95 €

9782385038366
