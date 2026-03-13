Inscription
#Manga

Chillin' Life in a Different World Tome 12

Akine Itomachi, Miya Kinojo

ActuaLitté
Grâce aux sorts du royaume des dieux qu'il a acquis, Furio est parvenu à restreindre les démonions émis par Wyn. C'est alors qu'il apprend que Lys porte en elle une nouvelle vie ! Un avenir radieux et plein d'espoir attend le jeune couple, mais la mentalité prônant la "sélection naturelle des faibles" propre aux démons pose un nouveau challenge. Néanmoins, voir Lys s'ouvrir à l'idée d'un monde où même les plus faibles ont le droit de vivre donne à Furio une piste pour atteindre le futur auquel il aspire... Une petite vie est symbole d'espoir. Ce cri de naissance parviendra-t-il à relier les coeurs des différentes races ? Joie et rêve de coexistence se tissent dans ce douzième volume !

Akine Itomachi, Miya Kinojo
Chez Meian Editions

|

Auteur

Akine Itomachi, Miya Kinojo

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

Chillin' Life in a Different World Tome 12

Akine Itomachi, Miya Kinojo

Paru le 13/03/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

ActuaLitté
9782385037550
