Chillin' Life in a Different World Tome 12

Grâce aux sorts du royaume des dieux qu'il a acquis, Furio est parvenu à restreindre les démonions émis par Wyn. C'est alors qu'il apprend que Lys porte en elle une nouvelle vie ! Un avenir radieux et plein d'espoir attend le jeune couple, mais la mentalité prônant la "sélection naturelle des faibles" propre aux démons pose un nouveau challenge. Néanmoins, voir Lys s'ouvrir à l'idée d'un monde où même les plus faibles ont le droit de vivre donne à Furio une piste pour atteindre le futur auquel il aspire... Une petite vie est symbole d'espoir. Ce cri de naissance parviendra-t-il à relier les coeurs des différentes races ? Joie et rêve de coexistence se tissent dans ce douzième volume !