Love of kill Tome 11

Alors que Ryangha se cachait avec Lucy dans le quartier chinois, Jintei a débarqué, a poignardé Lucy et a réussi à capturer Ryangha. Ailleurs, un corps sans vie est retrouvé? : celui de Ryangha ?? Si c'est ce qui est dit, l'Indien soupçonne une quelconque machination et ne parvient pas à croire que ce cadavre défiguré soit le sien. Si l'expertise de Chateau, qui souhaite en avoir le coeur net, le confirme, un autre problème sera soulevé? : où Ryangha se trouve-t-il véritablement ??