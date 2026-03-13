Inscription
#Manga

Love of kill Tome 11

ActuaLitté
Alors que Ryangha se cachait avec Lucy dans le quartier chinois, Jintei a débarqué, a poignardé Lucy et a réussi à capturer Ryangha. Ailleurs, un corps sans vie est retrouvé? : celui de Ryangha ?? Si c'est ce qui est dit, l'Indien soupçonne une quelconque machination et ne parvient pas à croire que ce cadavre défiguré soit le sien. Si l'expertise de Chateau, qui souhaite en avoir le coeur net, le confirme, un autre problème sera soulevé? : où Ryangha se trouve-t-il véritablement ??

Par
Chez Véga

|

Auteur

Editeur

Véga

Genre

Shojo/fille

Love of kill Tome 11

trad. Satoko Fujimoto

Paru le 13/03/2026

164 pages

Véga

8,35 €

9782379507236
© Notice établie par ORB
