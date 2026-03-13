Mercredi et Pugsley, Morticia et Gomez, l'oncle Fester, le cousin Machin, la Chose... Héros de séries télé, de films, de dessins animés et même d'une comédie musicale, les membres de la Famille Addams sont aujourd'hui célèbres dans le monde entier. Ces incroyables personnages sont nés en 1938, dans les pages du magazine américain The New Yorker, sous le crayon du dessinateur Chas Addams. Pendant cinquante ans, il a raconté la vie quotidienne de cette étrange tribu pour mieux moquer, avec élégance et humour (noir), le mythe de la famille moderne américaine. Ce tout petit livre rassemble tous les dessins qui ont fait des Addams la dynastie la plus drôle et la plus macabre de la pop culture.