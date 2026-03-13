A vingt ans, ils sont des chefs en devenir mais ils sont déjà en première ligne : les lieutenants. Ils ont la responsabilité des hommes, du terrain, du combat réel - celui où l'on ne peut pas se tromper. Ils incarnent l'autorité naissante, le courage brut, l'apprentissage de la guerre... et payent souvent, le prix du sang. A cet âge où l'on doute encore de soi, ils doivent donner confiance, décider vite, inspirer, entraîner... et parfois accepter le risque ultime. Ce livre raconte le moment où tout commence : l'entrée dans la réalité du commandement, au ras du terrain, là où la théorie cède la place à l'humain et où la guerre se vit à hauteur de section. Pour la première fois, deux grands historiens militaires, Julie d'Andurain et François Cochet, consacrent une étude complète à ce grade essentiel, mais souvent oublié. De l'Empire aux opex, en passant par les tranchées de 1914-1918, l'Indochine et l'Algérie, ils retracent deux siècles d'histoire du commandement de terrain. A travers analyses historiques, études prosopographiques, archives et témoignages poignants, ils montrent combien le lieutenant est la pierre angulaire de l'armée française, interface entre la troupe et les chefs, entre l'idéal militaire et la réalité du feu.