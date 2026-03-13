Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Lieutenants

François Cochet, Julie D'andurain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A vingt ans, ils sont des chefs en devenir mais ils sont déjà en première ligne : les lieutenants. Ils ont la responsabilité des hommes, du terrain, du combat réel - celui où l'on ne peut pas se tromper. Ils incarnent l'autorité naissante, le courage brut, l'apprentissage de la guerre... et payent souvent, le prix du sang. A cet âge où l'on doute encore de soi, ils doivent donner confiance, décider vite, inspirer, entraîner... et parfois accepter le risque ultime. Ce livre raconte le moment où tout commence : l'entrée dans la réalité du commandement, au ras du terrain, là où la théorie cède la place à l'humain et où la guerre se vit à hauteur de section. Pour la première fois, deux grands historiens militaires, Julie d'Andurain et François Cochet, consacrent une étude complète à ce grade essentiel, mais souvent oublié. De l'Empire aux opex, en passant par les tranchées de 1914-1918, l'Indochine et l'Algérie, ils retracent deux siècles d'histoire du commandement de terrain. A travers analyses historiques, études prosopographiques, archives et témoignages poignants, ils montrent combien le lieutenant est la pierre angulaire de l'armée française, interface entre la troupe et les chefs, entre l'idéal militaire et la réalité du feu.

Par François Cochet, Julie D'andurain
Chez Pierre de Taillac

|

Auteur

François Cochet, Julie D'andurain

Editeur

Pierre de Taillac

Genre

Histoire militaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lieutenants par François Cochet, Julie D'andurain

Commenter ce livre

 

Lieutenants

François Cochet, Julie D'andurain

Paru le 10/07/2026

320 pages

Pierre de Taillac

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364453319
9782364453319
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.