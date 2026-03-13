La quête des os dorés

Le célèbre chasseur de trésors Sparky est en route pour de nouvelles aventures. Il décide de prendre sous son aile le fidèle Pugsly et d'apprendre au chiot les ficelles du métier. Ce que Sparky ne sait pas encore, c'est que tout le royaume est à sa recherche : le nouveau prince de Pawston a besoin de ses talents pour retrouver les légendaires Os Dorés. Les deux amis aventuriers s'apprêtent à vivre la plus épique quête de leur carrière !