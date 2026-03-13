Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

La quête des os dorés

Josue Cruz, Michael Sweater

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le célèbre chasseur de trésors Sparky est en route pour de nouvelles aventures. Il décide de prendre sous son aile le fidèle Pugsly et d'apprendre au chiot les ficelles du métier. Ce que Sparky ne sait pas encore, c'est que tout le royaume est à sa recherche : le nouveau prince de Pawston a besoin de ses talents pour retrouver les légendaires Os Dorés. Les deux amis aventuriers s'apprêtent à vivre la plus épique quête de leur carrière !

Par Josue Cruz, Michael Sweater
Chez Editions Kinaye

|

Auteur

Josue Cruz, Michael Sweater

Editeur

Editions Kinaye

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La quête des os dorés par Josue Cruz, Michael Sweater

Commenter ce livre

 

La quête des os dorés

Josue Cruz, Michael Sweater

Paru le 13/03/2026

208 pages

Editions Kinaye

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782357992429
9782357992429
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.