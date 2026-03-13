1926 – 2026 : Cent ans du Guide de Voyage Michelin. Depuis un siècle, le Guide de Voyage Michelin guide les voyageurs les plus curieux, avides de découvertes et de compréhension du monde. A chaque page de votre Guide de Voyage Pouilles mis à jour , le regard affûté de nos auteurs-voyageurs vous mène vers des expériences uniques, comme plonger dans la fraîcheur de la Foresta Umbra, découvrir l'art du café à l'italienne, ou encore, se sentir comme un oiseau sur les superbes falaises de Polignano... Envie de conseils concrets pour voyager sereinement ? Retrouvez : Les sites incontournables , classés par étoiles (Castel del Monte, Gallipoli, Maratea...) ; Des coups de coeur testés sur le terrain ; Des adresses mises à jour , pour tous les budgets : restaurants, hébergements, sorties, shopping ; Des itinéraires originaux, des promenades et circuits à tester à votre rythme ; Des activités pour les familles ; Un découpage en 5 micro-régions , avec de nombreuses cartes et plans ; Le guide de toutes les cultures , pour des voyages en famille, entre amis ou en solo ! En complément, pensez à utiliser la Carte Local Italie Puglia n°363.