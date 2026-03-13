Inscription
#Roman francophone

Les Saisons d'un lac

Jonathan Hope

C'est l'histoire d'un lac aux eaux troubles, polluées par la ville. Un lac qui, vu d'en haut, ressemble approximativement à un chien, une licorne galopante ou à une sorcière sur un balai. Dans ce drôle d'inventaire à la croisée de la littérature et des sciences environnementales, Jonathan Hope tourne librement autour de ce lac et de ses souvenirs. Un texte plein d'esprit et de poésie, qui détourne les codes des récits sur la nature pour mieux faire réfléchir à notre manière de mettre en mots le vivant. Jonathan Hope est professeur de lettres à l'Université du Québec à Montréal. Les Saisons d'un lac est sa première publication en France.

Par Jonathan Hope
Chez Seuil

|

Auteur

Jonathan Hope

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

Les Saisons d'un lac

Jonathan Hope

Paru le 13/03/2026

112 pages

Seuil

14,00 €

