En retraçant la biographie d'Etty Hillesum, Sylvie Germain éclaire le cheminement spirituel d'une femme d'exception. Dans cette biographie, Etty Hillesum apparaît sous la plume de Sylvie Germain à la fois comme un maître de sagesse, un guide spirituel et un modèle de résistance intérieure. Déportée et morte à Auschwitz en 1943, la jeune femme laissera derrière elle une oeuvre spirituelle brève mais intense. Au milieu de la barbarie qui se prépare, souhaitant étouffer en elle et autour d'elle tout sentiment de haine, elle déclare vouloir être "le coeur pensant de tout un camp de concentration" . Avec érudition et finesse, Sylvie Germain met en perspective les textes d'Etty Hillesum avec ceux de deux autres grandes mystiques contemporaines issues du judaïsme : Edith Stein - canonisée en 1998 - et Simone Weil. Sylvie Germain Ecrivaine, elle construit une oeuvre singulière, entre fiction et essai, imprégnée de spiritualité et couronnée de nombreux prix littéraires, avec notamment Jours de colère (Gallimard, 1989, prix Femina), Magnus (Albin Michel, 2005, prix Goncourt des lycéens) et Murmurations (Albin Michel, 2025).