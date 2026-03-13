Inscription
#Essais

Elles vécurent heureuses

Johanna Cincinatis

ActuaLitté
L'amitié entre femmes comme idéal de vie. Que se passerait-il si l'amitié féminine représentait le même acquis social que le couple et qu'elle ouvrait autant de portes : capital économique, reconnaissance publique, soutien fiscal, réseau professionnel, aboutissement personnel ? L'amitié féminine bouleverserait tout le système. Ce livre nous invite à remettre en question le modèle traditionnel du couple hétérosexuel en tant que structure sociale principale et à imaginer d'autres possibles, d'autres façons de faire famille qui seraient sources d'épanouissement et de liberté pour les femmes. Un nouvel idéal de vie au pouvoir révolutionnaire. "En mêlant récit personnel explorant l'intime et étude de la puissance du collectif, ce livre fait mouche. Une révolution douce est en marche". PSYCHOLOGIES MAGAZINE Journaliste et autrice indépendante, Johanna Cincinatis a notamment écrit la série documentaire "Anatomie d'une dispute" diffusée dans Le Coeur sur la table sur Binge Audio.

Par Johanna Cincinatis
Chez Points

|

Auteur

Johanna Cincinatis

Editeur

Points

Genre

Faits de société

Elles vécurent heureuses

Johanna Cincinatis

Paru le 13/03/2026

192 pages

Points

7,55 €

ActuaLitté
9791041424948
© Notice établie par ORB
