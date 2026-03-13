Un lapin heureux à la maison

Les lapins font fondre petits et grands avec leur caractère attachant et leur bouille craquante. Adopter un lapin est un véritable bonheur. Mais pour que ce bonheur soit partagé, il faut pouvoir répondre aux besoins de cet animal... et les erreurs sont encore très fréquentes. Agathe a donc créé le guide qu'elle aurait adoré avoir avant d'adopter ses deux lapins, Yuzu et Cerise. Dans ce livre, elle vous partage ses connaissances, ses conseils et ses bonnes pratiques pour créer les conditions de vie idéales pour un lapin heureux, et favoriser une belle relation avec lui.