Là où fleurissent les rêves

Arnauld Pontier

ActuaLitté
Une maladie-fleur sur la poitrine, une chambre d'hôpital inconnue, un médecin butineur... Lorsque Daisy reprend conscience après une consultation, rien ne lui est familier. Comment accéder à ses souvenirs ? Comment communiquer ? Et surtout, comment comprendre ces rêves étranges, cette ville de gratte-ciel, ce goût de terre, cet être de lumière ? Ces rencontres impossibles avec les membres de sa famille ? Un récit éblouissant qui nous entraîne dans de nombreux niveaux de conscience, sous des cieux inexplorés où se mêlent spiritualité et science-fiction.

Par Arnauld Pontier
Chez Gephyre

Auteur

Arnauld Pontier

Editeur

Gephyre

Genre

Science-fiction

Là où fleurissent les rêves

Arnauld Pontier

Paru le 13/03/2026

96 pages

Gephyre

9,00 €

9782490418879
© Notice établie par ORB
