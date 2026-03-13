Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Bruno, treize ans, vit dans un orphelinat près de Salerne. Marginalisé et harcelé par les autres pensionnaires, il ne trouve un peu de réconfort que grâce à Nino, le nouvel arrivant qui prend sa défense et devient son seul véritable ami. Lorsque l'été arrive, les deux garçons sont envoyés travailler chez les Aloïa, une famille aisée de la région. Dans leur vaste manoir, Bruno fait la connaissance de Caterina, une fillette mystérieuse qui vit recluse sous les toits et qui l'entraîne dans les couloirs secrets et les ombres de la demeure. Mais ce qui commence comme un jeu d'aventure tourne vite au cauchemar. Chaque nuit, Bruno est assailli par des visions effrayantes qui le laissent brisé au matin. La mise au jour de plusieurs corps en décomposition dans la propriété plonge bientôt la maison dans une atmosphère d'horreur. D'où viennent ces dépouilles oubliées ? Et pourquoi chacun semble-t-il en savoir plus qu'il ne veut l'admettre ? Entre amitié, peur et perte d'innocence, l'histoire de Bruno se mue en celle d'un enfant confronté trop tôt à la violence du monde. C'est le récit d'un été funeste où il deviendra, à jamais, l'Homme sans sommeil. "Un roman émouvant, effrayant, bouleversant... et terriblement captivant". - Giallo e Cucina "Une plongée envoûtante où réel et imaginaire se confondent, entre faux-semblants et secrets inavoués". - Telegraph Avenue