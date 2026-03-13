Malaise en falaise

Gabriel, amoureux inconditionnel de sa Bretagne natale et de son village de Plescop, charmeur invétéré, quarante-deux ans, célibataire endurci, traverse la vie sans heurts sous sa casquette d'assistant social à la mairie de Vannes. Jusqu'au jour où Pol Vanmor fait irruption. Dès lors, plus rien n'est pareil : l'ombre d'un malaise sourd s'installe, insidieux, au coeur du service. Yaël, ami proche et collègue, dirige l'équipe, mais doit désormais rendre des comptes à Pol. Passionnés de randonnée, Gabriel et Yaël délaissent leurs chemins de traverse, piégés par des agissements toxiques. Un vendredi de janvier 2019, ils songent à engager des démarches juridiques. Mais celles-ci n'aboutiront jamais. Au matin suivant, sur le rebord vertigineux des Aiguilles-de-Port-Coton à Belle-Ile, on retrouve le sac de sport de Yaël, à côté d'une urne funéraire. S'est-il jeté ? Que recèle cette intrigue bouleversante où les repères s'effondrent ? Dans les plis du récit, Miossec insuffle la voix, Monet éclaire les paysages, Maupassant distille la tension.