Malaise en falaise

Eugenio Marra

Gabriel, amoureux inconditionnel de sa Bretagne natale et de son village de Plescop, charmeur invétéré, quarante-deux ans, célibataire endurci, traverse la vie sans heurts sous sa casquette d'assistant social à la mairie de Vannes. Jusqu'au jour où Pol Vanmor fait irruption. Dès lors, plus rien n'est pareil : l'ombre d'un malaise sourd s'installe, insidieux, au coeur du service. Yaël, ami proche et collègue, dirige l'équipe, mais doit désormais rendre des comptes à Pol. Passionnés de randonnée, Gabriel et Yaël délaissent leurs chemins de traverse, piégés par des agissements toxiques. Un vendredi de janvier 2019, ils songent à engager des démarches juridiques. Mais celles-ci n'aboutiront jamais. Au matin suivant, sur le rebord vertigineux des Aiguilles-de-Port-Coton à Belle-Ile, on retrouve le sac de sport de Yaël, à côté d'une urne funéraire. S'est-il jeté ? Que recèle cette intrigue bouleversante où les repères s'effondrent ? Dans les plis du récit, Miossec insuffle la voix, Monet éclaire les paysages, Maupassant distille la tension.

Par Eugenio Marra
Chez Hello Editions

Auteur

Eugenio Marra

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Malaise en falaise

Eugenio Marra

Paru le 13/03/2026

240 pages

Hello Editions

22,90 €

9782386279195
