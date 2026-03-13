La nuit de platine

Duce Vitali, jeune homme ambitieux parti de rien, devient à trente ans l'un des parrains les plus craints et respectés de la Côte d'Azur. Il règne sur un empire de restaurants, de bars et de boîtes de nuit, alliant un indéniable sens du commerce à une facilité déconcertante pour naviguer dans la jungle interlope locale, en recourant à des méthodes brutales et souvent définitives. Lorsque la mystérieuse Isabel de Sales tente de le faire assassiner par des tueurs au tatouage étrange, utilisant des balles en platine, Duce se lance sur ses traces en Espagne, puis en Argentine, avant de la rattraper en Haïti. Il découvre alors l'inquiétante nature de sa némésis lors d'une nuit d'épouvante où sa raison chancelle à plusieurs reprises, face à une adversaire aussi terrifiante que maléfique. Cette quête de vengeance le conduit à une révélation surprenante sur son propre passé.