Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

La nuit de platine

Guy-Franck Richard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Duce Vitali, jeune homme ambitieux parti de rien, devient à trente ans l'un des parrains les plus craints et respectés de la Côte d'Azur. Il règne sur un empire de restaurants, de bars et de boîtes de nuit, alliant un indéniable sens du commerce à une facilité déconcertante pour naviguer dans la jungle interlope locale, en recourant à des méthodes brutales et souvent définitives. Lorsque la mystérieuse Isabel de Sales tente de le faire assassiner par des tueurs au tatouage étrange, utilisant des balles en platine, Duce se lance sur ses traces en Espagne, puis en Argentine, avant de la rattraper en Haïti. Il découvre alors l'inquiétante nature de sa némésis lors d'une nuit d'épouvante où sa raison chancelle à plusieurs reprises, face à une adversaire aussi terrifiante que maléfique. Cette quête de vengeance le conduit à une révélation surprenante sur son propre passé.

Par Guy-Franck Richard
Chez Hello Editions

|

Auteur

Guy-Franck Richard

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La nuit de platine par Guy-Franck Richard

Commenter ce livre

 

La nuit de platine

Guy-Franck Richard

Paru le 13/03/2026

266 pages

Hello Editions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386278891
9782386278891
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.