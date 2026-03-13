Inscription
Slow Life In Another World (I Wish !) Tome 8

Nagayori, Shige, Ouka

ActuaLitté
Pour son premier voyage dans l'autre monde, Itsuki visite la capitale royale. En attendant les enchères d'élixirs, il se rend à la cathédrale avec ses camarades, où il découvre des soeurs fumant des cigares à la fumée violette et buvant une quantité astronomique d'alcool. Aurait-il découvert la face cachée de cette destination touristique ? Lors des enchères avec Hayato, une mystérieuse jeune femme attire son attention... Le huitième acte avec des complications d'un monde de fantasy dans lequel un bourreau de travail se donne à fond pour son rêve ! Attention aux belles religieuses !! Une vie tranquille réussie et un voyage plein de souvenirs ?

Par Nagayori, Shige, Ouka
Chez Meian Editions

Auteur

Nagayori, Shige, Ouka

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

Paru le 13/03/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

9782385037925
