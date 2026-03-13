Mes 300 jeux de logique

Un cahier de jeux malin pour faire chauffer les méninges des enfants tout en s'amusant ! Avec Mes 300 jeux de logiques, les enfants vont adorer relever des défis variés : messages codés à déchiffrer, labyrinthes à parcourir, jeux d'observation pour exercer le sens du détail, suites logiques et casse-tête pour développer le raisonnement, etc. Tous les jeux sont numérotés et les solutions sont regroupées à la fin du cahier pour permettre aux enfants de se corriger en autonomie. Un format pratique, facile à glisser dans un sac pour l'emporter et jouer partout grâce à son crayon inclus. Idéal pour occuper les enfants intelligemment, loin des écrans, tout en boostant leur sens de l'observation et leur logique. Ecrits par Sandra Lebrun et Loïc Audrain
