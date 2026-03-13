Inscription
Mes 300 jeux de logique

Sandra Lebrun, Loïc Audrain

Un cahier de jeux malin pour faire chauffer les méninges des enfants tout en s'amusant ! Avec Mes 300 jeux de logiques, les enfants vont adorer relever des défis variés : messages codés à déchiffrer, labyrinthes à parcourir, jeux d'observation pour exercer le sens du détail, suites logiques et casse-tête pour développer le raisonnement, etc. Tous les jeux sont numérotés et les solutions sont regroupées à la fin du cahier pour permettre aux enfants de se corriger en autonomie. Un format pratique, facile à glisser dans un sac pour l'emporter et jouer partout grâce à son crayon inclus. Idéal pour occuper les enfants intelligemment, loin des écrans, tout en boostant leur sens de l'observation et leur logique. Ecrits par Sandra Lebrun et Loïc Audrain

Par Sandra Lebrun, Loïc Audrain
Chez Editions 365

Auteur

Sandra Lebrun, Loïc Audrain

Editeur

Editions 365

Genre

Livres-jeux

Mes 300 jeux de logique

Sandra Lebrun, Loïc Audrain

Paru le 13/03/2026

448 pages

Editions 365

15,95 €

9782383828242
