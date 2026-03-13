Et si l'autisme et les troubles qui l'accompagnent se racontaient autrement ? Avec tendresse et humour, Elise Couval nous ouvre les portes de son monde intérieur à travers de courtes histoires illustrées, touchantes et authentiques. De l'école aux relations amicales, des signes d'effondrement aux intérêts spécifiques, ces " miettes de vie " dessinent le portrait d'une femme autiste qui a longtemps cherché sa place. Entre camouflage social, surcharges sensorielles et incompréhensions quotidiennes, elle nous fait vivre son parcours jusqu'au diagnostic libérateur posé à l'âge de 27 ans. Mais Drôle d'oiseau, c'est également une histoire d'amour, celle d'un couple qui apprend à se comprendre malgré les différences. C'est un plaidoyer pour l'acceptation et la neurodiversité, où chaque anecdote devient une clé pour mieux saisir ce que vivent les personnes autistes. Ce livre essentiel, sensible et émouvant, nous rappelle que nous avons tous notre place dans ce vaste ciel.