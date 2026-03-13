L'auteur culte de L'Homme-dé , nous offre un roman hilarant où des extraterrestres débarquent sur Terre pour s'amuser... et nous montrer combien il est salutaire d'ouvrir les yeux sur notre société. Des boules de poils intelligentes débarquent sur Terre. Venues d'un autre univers, elles n'ont d'autre but que de s'amuser. L'une d'entre elles, Louie, est adoptée par Billy Morton, un Américain moyen plein de bon sens. Quand les autorités décident de se saisir de ces bestioles, Billy et sa famille, échaudés par l'Amérique contemporaine où ils se sentent de moins en moins à l'aise, prennent la tangente : peut-être que, finalement, la sagesse n'est pas du côté du pouvoir politique, mais du côté de cette anarchie sympathique, de cette libération improbable que cette invasion apporte. "Une charge anticapitaliste hilarante, où des envahisseurs hallucinent en voyant comment vivent les hommes". Les Inrockuptibles Luke Rhinehart est né en 1932 à Albany dans l'Etat de New York. Il est l'auteur de neuf romans dont le désormais culte L'Homme-dé , roman semi-autobiographique racontant l'histoire d'un homme jouant le destin de sa vie aux dés. Invasion est son neuvième roman.