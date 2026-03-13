Le gang des papys braqueurs

Les Bijoux de la Castafiore ou Les Tontons flingueurs version Millenial, raconté par la reine des faits divers, Patricia Tourancheau. Octobre 2016. Kim Kardashian est à Paris pour la Fashion Week, sans se douter qu'un braquage des plus singuliers se prépare contre elle. "Omar le Vieux" et son équipe de papys braqueurs détroussent la richissime Américaine, récoltant un butin de neuf millions d'euros. Mais avec la vidéosurveillance et les traces ADN, pas facile de garder le magot. Cette histoire tragi-comique d'une star des réseaux dépouillée par des voleurs sans retraite a tout de suite titillé la fine connaisseuse des bandits, Patricia Tourancheau. Elle retrace ici le parcours invraisemblable de ces voleurs de bijoux. "La journaliste et documentariste retrace avec verve le cambriolage de la star de télé-réalité américaine". Le Monde Journaliste spécialiste de la police, du banditisme et des faits divers , Patricia Tourancheau est l'autrice du 36 , de Grégory , du Magot etdu Grêlé (tous parus chez Points). Elle a coréalisé pour Netflix la série documentaire Grégory et le film Les Femmes et l'Assassin.