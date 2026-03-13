Inscription
#Roman francophone

Si j'étais femme

Alfred de Musset

ActuaLitté
Oui, si j'étais femme, aimable et jolie, Je voudrais, Julie, Faire comme vous ; Sans peur ni pitié, sans choix ni mystère, A toute la terre Faire les yeux doux. Alfred de Musset fut un artiste à la personnalité ambiguë. Dans ses poèmes, il s'adresse aux femmes, les imite et parfois les incarne. Souvent sa poésie fut jugée trop légère, trop féminine, par ses pairs. Aucune futilité pourtant chez cet artiste mais un rêve obsédant : être l'autre, se fondre en lui - ou en elle. Poète, dramaturge et romancier, Alfred de Musset , né à Paris en 1810, fit parler de lui dès son premier recueil, les Contes d'Espagne et d'Italie , en 1829. Sa renommée fut lente à s'établir, malgré un éclatant et précoce bouquet poétique : Namouna, Rolla, Les Nuits ... Au terme d'un lent suicide par l'alcool et la débauche, il s'éteignit à l'âge de quarante-six ans. Préface de Frank Lestringant

Par Alfred de Musset
Chez Points

Auteur

Alfred de Musset

Editeur

Points

Genre

Poésie

Si j'étais femme

Alfred de Musset

Paru le 13/03/2026

224 pages

Points

10,80 €

9791041418121
