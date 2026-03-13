Ce guide pratique accompagne idéalement toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer et progresser dans la pratique de l'escalade de bloc. Tout est ici réuni pour permettre à chacun d'oser grimper un mur en salle, ou un rocher à l'extérieur. Vous trouverez notamment au fil des pages : une présentation complète de la discipline, enrichie de focus sur les équipements et la sécurité ; des conseils pratiques pour bien démarrer : appréhender les différentes prises, placer ses mains et ses pieds, trouver les bonnes postures... ; des exercices illustrés pour se perfectionner avec des échauffements spécifiques et des entraînements ciblés pour améliorer les techniques, la force, la souplesse et la mobilité. Un indispensable à emmener partout avec vous !