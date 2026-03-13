Inscription
L'escalade de bloc

Maxime Grember

Ce guide pratique accompagne idéalement toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer et progresser dans la pratique de l'escalade de bloc. Tout est ici réuni pour permettre à chacun d'oser grimper un mur en salle, ou un rocher à l'extérieur. Vous trouverez notamment au fil des pages : une présentation complète de la discipline, enrichie de focus sur les équipements et la sécurité ; des conseils pratiques pour bien démarrer : appréhender les différentes prises, placer ses mains et ses pieds, trouver les bonnes postures... ; des exercices illustrés pour se perfectionner avec des échauffements spécifiques et des entraînements ciblés pour améliorer les techniques, la force, la souplesse et la mobilité. Un indispensable à emmener partout avec vous !

Par Maxime Grember
Chez Vagnon

Auteur

Maxime Grember

Editeur

Vagnon

Genre

Technique et entraînement

L'escalade de bloc

Maxime Grember

Paru le 13/03/2026

112 pages

Vagnon

15,95 €

9791027108350
