Les cendres du souvenir

Vingt ans après l'apocalypse du Dark Friday, la France ne tient plus que par des deals. Des secteurs verrouillés, des checkpoints, des marchés sous surveillance. Et une règle qui écrase toutes les autres : sans carburant, vous n'allez nulle part. Alyce le sait mieux que personne. Cheffe de meute, elle a appris à négocier vite, frapper juste, disparaître au bon moment. Mais quand une traversée tourne au piège et que la guerre s'invite dans les rues de Lutèce, la survie devient une course contre la montre : arracher les siens au chaos avant que les milices ne referment l'étau. Dans une ville en état de siège, les alliances se paient au prix fort, les rumeurs font office d'armes, et chaque porte peut cacher un guet-apens. Pour Alyce, l'ennemi n'est pas seulement celui d'en face : c'est aussi un passé qui refuse de mourir - et un pouvoir décidé à la récupérer, coûte que coûte. Un roman d'anticipation nerveux, social et parfois violent, où la moindre décision peut vous condamner. Scénariste, animateur radio et vidéaste, Jérémy Bouquin est également auteur de BD, de nouvelles et de romans. Sa saga de science-fiction, Heureux qui comme Alyce, a remporté le Prix Bob Morane du roman francophone en 2021.