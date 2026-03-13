Inscription
#Manga

The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor Tome 5

Anko Yuzu, Mitsuya Fuji, Sarasa Nagase

ActuaLitté
Jill, la demoiselle ramenée six ans dans le passé pour refaire sa vie, a infiltré l'ordre des chevaliers dragons de l'Empire où elle rencontre un des frères et une des soeurs de Hadis. Malheureusement, leurs liens avec la famille impériale les empêchent de venir en aide à ce dernier. C'est alors que l'armée impériale met le feu à un village des environs pour tenter de dénicher Hadis, faisant prendre encore plus d'ampleur à l'esclandre du faux empereur. Mais Jill est résolue à changer le futur où ces frères et soeurs n'avaient pas pu travailler main dans la main !! Sa seconde chance dans la vie servira à son empereur adoré ! "Le simple fait qu'il hésite nous conduira à ce futur brillant, j'en suis persuadée".

Par Anko Yuzu, Mitsuya Fuji, Sarasa Nagase
Chez Meian Editions

|

Auteur

Anko Yuzu, Mitsuya Fuji, Sarasa Nagase

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor Tome 5

Anko Yuzu, Mitsuya Fuji, Sarasa Nagase

Paru le 13/03/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

9782385033729
