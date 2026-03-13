Inscription
#Manga

Shikimori n'est pas juste mignonne Tome 12

Keigo Maki

Lors de la Saint-Valentin, Kamiya, troublée par ses sentiments pour Izumi, trouve un soutien inattendu en Shikimori. Puis, un rendez-vous à la patinoire bouscule leurs habitudes : Shikimori lutte sur la glace, tandis qu'Izumi surprend par son aisance... jusqu'à ce que sa malchance légendaire frappe ! Mais quoi qu'il arrive, Shikimori veille toujours sur lui. Une comédie romantique qui fera battre votre coeur à cent à l'heure !! Shikimori est la petite amie d'Izumi, un garçon très malchanceux. Elle est si mignonne, si douce... Et elle semble si heureuse quand elle est avec lui...

Par Keigo Maki
Chez Meian Editions

|

Auteur

Keigo Maki

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

ActuaLitté
9782385030766
