Shikimori n'est pas juste mignonne Tome 12

Lors de la Saint-Valentin, Kamiya, troublée par ses sentiments pour Izumi, trouve un soutien inattendu en Shikimori. Puis, un rendez-vous à la patinoire bouscule leurs habitudes : Shikimori lutte sur la glace, tandis qu'Izumi surprend par son aisance... jusqu'à ce que sa malchance légendaire frappe ! Mais quoi qu'il arrive, Shikimori veille toujours sur lui. Une comédie romantique qui fera battre votre coeur à cent à l'heure !! Shikimori est la petite amie d'Izumi, un garçon très malchanceux. Elle est si mignonne, si douce... Et elle semble si heureuse quand elle est avec lui...
