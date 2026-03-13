Cherche et trouve dans l'histoire de France

Papa assiste avec effroi à une attaque des Vikings ! Maman se retrouve en pleine guerre de Cent Ans ! Les enfants se sont cachés dans l'abbaye, et le chien et le chat attaquent un château fort ! Retrouve-les tous, et d'autres surprises encore, dans ces onze scènes fourmillant de détails. Du baptême de Clovis à la rencontre de Jeanne d'Arc et du Dauphin à Chinon, en passant par les invasions vikings, les foires de Champagne, les croisades ou le tournoi de Chauvency, explore les grands moments du Moyen Age en France en t'amusant.