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Cherche et trouve dans l'histoire de France

François Dimberton

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Papa assiste avec effroi à une attaque des Vikings ! Maman se retrouve en pleine guerre de Cent Ans ! Les enfants se sont cachés dans l'abbaye, et le chien et le chat attaquent un château fort ! Retrouve-les tous, et d'autres surprises encore, dans ces onze scènes fourmillant de détails. Du baptême de Clovis à la rencontre de Jeanne d'Arc et du Dauphin à Chinon, en passant par les invasions vikings, les foires de Champagne, les croisades ou le tournoi de Chauvency, explore les grands moments du Moyen Age en France en t'amusant.

Par François Dimberton
Chez Editions du Triomphe

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Auteur

François Dimberton

Editeur

Editions du Triomphe

Genre

Livres-jeux

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Cherche et trouve dans l'histoire de France

François Dimberton

Paru le 13/03/2026

32 pages

Editions du Triomphe

13,90 €

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Scannez le code barre 9782383861560
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