Cherche et trouve au Moyen âge

François Dimberton

Recherchez des détails et des personnages dans 11 épisodes emblématiques de cette longue période de l'Histoire que fut le Moyen Age : du baptême de Clovis à la rencontre entre Jeanne d'Arc et le Dauphin à Chinon, pendant la guerre de Cent Ans, en passant par les invasions vikings, les foires de Champagne ou encore le tournoi de Chauvency. Châteaux forts, chevaliers sur leur destrier, belles dames et beaux seigneurs, retrouvez dans ces illustrations tout ce qui rend cette période si fascinante ! Un livre pour apprendre l'Histoire de France tout en s'amusant.

Chez Editions du Triomphe

Paru le 13/03/2026

32 pages

Editions du Triomphe

13,90 €

9782383861560
