Avec Tout dessiner en 10 minutes - Mode, découvre une méthode ultra accessible pour progresser pas à pas : Une promesse forte : tout dessiner en seulement 10 minutes grâce à une méthode en pas à pas super facile à suivre - 75 pas à pas en couleur pour apprendre à dessiner des tenues, des attitudes, des coiffures et des accessoires très tendance ! - Un mini format pratique à glisser dans son sac, avec un crayon inclus pour s'entraîner directement dans le livre Les dessins sont réalisés par Lise Herzog, l'experte des méthodes de dessin, qui t'accompagne étape par étape pour réussir tes modèles fashionistas, même si tu débutes. Le livre idéal pour tous ceux qui adorent la mode et qui veulent se lancer dans le dessin, progresser rapidement et s'amuser partout, à tout moment.