Power Rangers Mighty Morphin Intégrale Tome 8

Après la révélation de l'identité des Omega Rangers, les tensions montent entre Tommy et Jason, mettant à l'épreuve la cohésion de l'équipe. Les Rangers doivent surmonter leurs différends pour faire face à de nouvelles menaces, notamment l'attaque des Dark Rangers et le retour inattendu de Lord Drakkon, Le tout va culminer avec une bataille épique opposant les Thunderzords des Power Rangers aux Terrorzords des Dark Rangers, orchestrée par Lord Zedd... Cette confrontation marque un tournant décisif dans la série, préparant le terrain pour l'ère UNLIMITED, qui va explorer davantage les conséquences de ces événements et introduire de nouveaux personnages, dont un mystérieux nouveau Ranger vert !