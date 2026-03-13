Inscription
#Comics

Power Rangers Mighty Morphin Intégrale Tome 8

Ryann Parrott, Daniele Di Nicuolo, Moisés Hidalgo

Après la révélation de l'identité des Omega Rangers, les tensions montent entre Tommy et Jason, mettant à l'épreuve la cohésion de l'équipe. Les Rangers doivent surmonter leurs différends pour faire face à de nouvelles menaces, notamment l'attaque des Dark Rangers et le retour inattendu de Lord Drakkon, Le tout va culminer avec une bataille épique opposant les Thunderzords des Power Rangers aux Terrorzords des Dark Rangers, orchestrée par Lord Zedd... Cette confrontation marque un tournant décisif dans la série, préparant le terrain pour l'ère UNLIMITED, qui va explorer davantage les conséquences de ces événements et introduire de nouveaux personnages, dont un mystérieux nouveau Ranger vert !

Par Ryann Parrott, Daniele Di Nicuolo, Moisés Hidalgo
Chez Vestron

|

Auteur

Ryann Parrott, Daniele Di Nicuolo, Moisés Hidalgo

Editeur

Vestron

Genre

Comics Super-héros

Power Rangers Mighty Morphin Intégrale Tome 8

Ryann Parrott, Daniele Di Nicuolo, Moisés Hidalgo

Paru le 13/03/2026

224 pages

Vestron

26,95 €

9782383731184
© Notice établie par ORB
